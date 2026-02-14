LES IMMORTELLES + RENCONTRE AVEC CAROLINE DERUAS PEANO, Café des images, Hérouville-Saint-Clair

LES IMMORTELLES + RENCONTRE AVEC CAROLINE DERUAS PEANO Mardi 17 février, 20h30 Café des images Calvados

Présenté en ouverture de la Semaine de la critique à la Mostra de Venise 2025, Les Immortelles est le lumineux deuxième long-métrage de la réalisatrice Caroline Deruas Peano. Dans un style délibérément pop, coloré et décalé, la cinéaste signe un teenage movie qui sous son vernis pop cache un drame bouleversant.

Années 1990, sud de la France. Charlotte et Liza ont 17 ans. C’est l’adolescence des années 90, sur une B.O des Rita Mitsouko, le temps pour les copines des rêves et des grandes promesses que l’on pense immuables. Charlotte et Liza, inventent leur monde à elles, un univers où l’imaginaire, la musique et les rêves deviennent des refuges. Convoquant un casting aussi frais que singulier (Louiza Aura, Lena Garrel, Aymeric Lompret, Emmanuelle Béart), pour jouer avec les contrastes et les registres. Caroline Deruas restitue la fièvre naïve et les illusions de l’adolescence, comme une ode à l’amitié, aux rêves et à la liberté.

Caroline Deruas Peano a réalisé de nombreux courts-métrages remarqués en festival. Pensionnaire à la villa Médicis, elle réalise L’Indomptée en 2017. Caroline Deruas collabore avec de nombreux cinéastes tels que Yann Gonzalez et Valeria Bruni-Tedeschi. Avec Philippe Garrel, elle co-écrit plusieurs films dont L’Ombre des femmes et Le grand chariot, Ours d’argent de la Berlinale 2023. Elle vient de finir l’écriture de l’adaptation cinématographique de Rose Royal de Nicolas Mathieu qui sera mis en scène par Baya Kasmi. Pour Les Immortelles, elle a tourné quelques scènes à Caen avec le soutien de Normandie Images.

Mostra de Venise 2025 • Ouverture de la Semaine de la Critique

➡️ La projection est suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Caroline Deruas Peano, animée par la critique Lisa Durand, de la Revue Sorociné – le média cinéma féministe.

En collaboration avec Normandie Images

Cinéma innovant, cuisine durable et tiers-lieu solidaire, le Café des images se réinvente depuis 45 ans autour de projets inattendus qui respirent profondément avec le monde et la société autour. Expérimentations plurielles, participatives et réflexives y prennent ainsi place pour mieux imaginer avec les habitant.es et les publics l’avenir du territoire comme celui de la salle de cinéma.

Cinéma Caroline Deruas Peano