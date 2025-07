Les Improbables en concert Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre

Les Improbables en concert Camping du plan d’eau Céaux-d’Allègre vendredi 8 août 2025.

Les Improbables en concert

Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre Haute-Loire

Début : 2025-08-08 20:00:00

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Les Improbables, c’est de la chanson française revue style blues ! De Georges Brassens à Bill Deraime ….

Une voix , une présence et des musiciens de talent. Une belle soirée en perspective à Céaux d’Allègre !

Pour le repas réservation obligatoire.

Camping du plan d’eau 302 impasse du camping Céaux-d’Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 66 81 23 campingduplandeau43@gmail.com

English :

Les Improbables is French chanson revisited blues-style! From Georges Brassens to Bill Deraime ….

A voice, a presence and talented musicians. A great evening in Céaux d’Allègre!

Reservations essential for meals.

German :

Les Improbables, das ist französische Chanson-Revue im Blues-Stil! Von Georges Brassens bis Bill Deraime ….

Eine Stimme, eine Präsenz und talentierte Musiker. Ein schöner Abend in Céaux d’Allègre!

Für das Essen ist eine Reservierung erforderlich.

Italiano :

Les Improbables è la chanson francese rivisitata in chiave blues! Da Georges Brassens a Bill Deraime ….

Una voce, una presenza e dei musicisti di talento. Una grande serata al Céaux d’Allègre!

Prenotazione obbligatoria per il pasto.

Espanol :

Les Improbables es la chanson francesa revisitada al estilo blues De Georges Brassens a Bill Deraime ….

Una voz, una presencia y músicos de talento. Una gran velada en Céaux d’Allègre

Imprescindible reservar para la cena.

