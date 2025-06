LES IMPRO’BABLES – Spectacle théâtre d’improvisation – Maison de quartier La Bellangerais Rennes 26 juin 2025

LES IMPRO’BABLES – Spectacle théâtre d’improvisation Maison de quartier La Bellangerais Rennes Jeudi 26 juin, 20h00 Au chapeau

La troupe de théâtre d’improvisation Les Impro’Bables vous invitent à leur tout premier cabaret spectacle !

Le 26 juin 2025 aura lieu de 2àh à 22h, le premier spectalce cabaret de la troupe les Impro’Bables.

Participation au chapeau.

Début : 2025-06-26T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-26T22:00:00.000+02:00

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine