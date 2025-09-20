Les impromptues- Questionnez-moi sur l’art (Visites flash) Château-Musée de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Retrouvez au fil des salles du parcours permanent et de l’exposition temporaire des médiateurs culturels. Vous pourrez passer un moment en leur compagnie autour des œuvres qui vous interpellent.

Château-Musée de Boulogne-sur-Mer Boulevard Antoine Eurvin, 62200 Boulogne-sur-Mer, France Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321100220 https://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr Le château médiéval du XIIIe siècle décrit un polygone légèrement irrégulier dont chaque angle est flanqué d’une tour. Il possède deux portes, une vers la ville encadrée de 2 tours, une vers la campagne.

©villeboulognesurmer