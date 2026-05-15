Uttenhoffen

Les impromptus de la Ferme Bleue

21 rue Principale Uttenhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12 2026-08-28 2026-09-04

Durant les mois d’été, des dîners-concerts animeront les Jardins de la Ferme Bleue. Visite des jardins avant le spectacle, concerts et dîner dans un cadre chaleureux. Moment de partage avec les musiciens. Sur réservation.

Durant les mois d’été, 3 dîners-concerts animeront les Jardins de la Ferme Bleue. Le public pourra visiter les jardins avant le spectacle à partir de 19h30, assister au concert à 20h et dîner à 21h dans le cadre du salon de thé, de la terrasse couverte ou des jardins. C’est une occasion unique de partager ce moment avec les artistes.

Programme complet disponible sur www.jardinsdelafermebleue.com. .

21 rue Principale Uttenhoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 84 35 jardinsdelafermebleue@gmail.com

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English :

During the summer months, the Jardins de la Ferme Bleue will host dinner concerts. Visit the gardens before the show, enjoy the concerts and dine in warm surroundings. Enjoy a moment of sharing with the musicians. Reservations required.

L’événement Les impromptus de la Ferme Bleue Uttenhoffen a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte