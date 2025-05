Les impromptus – École de cirque Chapidock / Association Lézard Animés – Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes, 6 juin 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-06 19:00 – 23:59

Gratuit : non Prix libre, sans réservation Tout public

Soirée d’improvisation circassienne et musicale ! Ouvert à tous·tes à partir de 19h. Coorganisé avec les élèves des cours du vendredi soir, cet évènement offre aux participant·e·s des cours ados et adultes l’occasion de s’essayer à l’improvisation circassienne en public. La session d’improvisation musicale est ouverte à tous·tes les adhérent·e·s. Des spectacles auront lieu dans différents espaces, intérieurs et extérieurs du chapiteau : le public est donc invité à déambuler librement. Bar et petite restauration sur place. Entrée à prix libre, sans réservation – jauge limitée à 350 personnes.

Chapidock – Ecole des arts du cirque Île de Nantes Nantes 44200

02 28 44 25 84 http://www.lezards-animes.com/ lezards.animes@free.fr