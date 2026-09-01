Les Impromptus Molière par la Compagnie Théâtre des Vallées Beaugency
vendredi 2 octobre 2026 · Beaugency
Informations pratiques
Beaugency
Les Impromptus Molière par la Compagnie Théâtre des Vallées
Rue du Puits Manu Beaugency Loiret
Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR
12.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02 22:30:00
Date(s) :
2026-10-02
Dans le cadre de la saison culturelle 2026/2027
Quatre comédiens se transforment au gré du hasard et jouent les scènes sorties du chapeau. Tour à tour, Sganarelle, M. Jourdain, Alceste, Dandin, Charlotte, Arsinoé, Toinette et d’autres encore, les comédiens s’habillent, se coiffent, se maquillent, dans leurs loges à la vue du public. Les scènes se succèdent, ponctuées d’intermèdes gestuels et musicaux. Une sorte de grand jeu plein d’humour et de rebondissements ! 12.5 .
Rue du Puits Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 service.culturel@ville-beaugency.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the 2026/2027 cultural season
L’événement Les Impromptus Molière par la Compagnie Théâtre des Vallées Beaugency a été mis à jour le 2026-09-01 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
À voir aussi à Beaugency (Loiret)
- Tous en cuisine !, centre social le labO des possibles, Beaugency 15 septembre 2026
- Super Loto, Complexe Alain Jarsaillon-Salle des fêtes des Hauts de Lutz, Beaugency 18 septembre 2026
- Camera Calda : Débâcle, Glacière du chateau de Beaugency, Beaugency 19 septembre 2026
- Ouverture des monuments historiques de Beaugency Beaugency 19 septembre 2026
- Installation artistique Camera Calda / Débâcle à la Glacière Beaugency 19 septembre 2026