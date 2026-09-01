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AGENDA · Beaugency

Les Impromptus Molière par la Compagnie Théâtre des Vallées Beaugency

vendredi 2 octobre 2026 · Beaugency

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Rue du Puits Manu
Ville
45190 Beaugency
Département
Loiret
Tarif
12.5 12.5 12.5 Tarif de base plein tarif

Beaugency

Les Impromptus Molière par la Compagnie Théâtre des Vallées

Rue du Puits Manu Beaugency Loiret

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR
12.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02 22:30:00

Date(s) :
2026-10-02

Dans le cadre de la saison culturelle 2026/2027
Quatre comédiens se transforment au gré du hasard et jouent les scènes sorties du chapeau. Tour à tour, Sganarelle, M. Jourdain, Alceste, Dandin, Charlotte, Arsinoé, Toinette et d’autres encore, les comédiens s’habillent, se coiffent, se maquillent, dans leurs loges à la vue du public. Les scènes se succèdent, ponctuées d’intermèdes gestuels et musicaux. Une sorte de grand jeu plein d’humour et de rebondissements ! 12.5  .

Rue du Puits Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28  service.culturel@ville-beaugency.fr

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English :

As part of the 2026/2027 cultural season

L’événement Les Impromptus Molière par la Compagnie Théâtre des Vallées Beaugency a été mis à jour le 2026-09-01 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE

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