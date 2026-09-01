Informations pratiques

Beaugency

Les Impromptus Molière par la Compagnie Théâtre des Vallées

Rue du Puits Manu Beaugency Loiret

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

12.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 22:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Dans le cadre de la saison culturelle 2026/2027

Quatre comédiens se transforment au gré du hasard et jouent les scènes sorties du chapeau. Tour à tour, Sganarelle, M. Jourdain, Alceste, Dandin, Charlotte, Arsinoé, Toinette et d’autres encore, les comédiens s’habillent, se coiffent, se maquillent, dans leurs loges à la vue du public. Les scènes se succèdent, ponctuées d’intermèdes gestuels et musicaux. Une sorte de grand jeu plein d’humour et de rebondissements ! 12.5 .

Rue du Puits Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 service.culturel@ville-beaugency.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 2026/2027 cultural season

L’événement Les Impromptus Molière par la Compagnie Théâtre des Vallées Beaugency a été mis à jour le 2026-09-01 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE