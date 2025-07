LES IMPRONOTES Théâtre d’improvisation Chez Paulette Réauville

LES IMPRONOTES Théâtre d’improvisation Chez Paulette Réauville samedi 30 août 2025.

LES IMPRONOTES Théâtre d’improvisation

Chez Paulette 30 route d’Allan Réauville Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-30 21:00:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Les Impronotes vous proposent leur formule cabaret, Chez Paulette Trois comédiens pour 1h30 de spectacle, enchainant des improvisations selon les thèmes donnés par le public. Avec même des improvisations interactives faisant participer l’assistance.

.

Chez Paulette 30 route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 95 associationdubourg@gmail.com

English :

Les Impronotes offer you their cabaret formula, Chez Paulette: Three comedians for 1h30 of entertainment, performing improvisations based on themes suggested by the audience. Even interactive improvisations involving the audience.

German :

Les Impronotes bieten Ihnen ihre Kabarettformel Chez Paulette an: Drei Schauspieler für 1,5 Stunden Show, die Improvisationen nach den vom Publikum vorgegebenen Themen aneinanderreihen. Es gibt sogar interaktive Improvisationen, die das Publikum mit einbeziehen.

Italiano :

Les Impronotes vi propongono la loro formula di cabaret, Chez Paulette: tre comici per un’ora e mezza di spettacolo, che si esibiscono in improvvisazioni basate su temi suggeriti dal pubblico. Ci sono anche improvvisazioni interattive per coinvolgere il pubblico.

Espanol :

Les Impronotes le proponen su fórmula de cabaret, Chez Paulette: tres cómicos durante una hora y media de espectáculo, realizando improvisaciones a partir de temas sugeridos por el público. Incluso hay improvisaciones interactivas para hacer participar al público.

L’événement LES IMPRONOTES Théâtre d’improvisation Réauville a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes