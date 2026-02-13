Les inattendus de Nicolas Dietrich, Galerie la pierre large, Strasbourg

Les inattendus de Nicolas Dietrich 11 mars – 11 avril Galerie la pierre large Bas-Rhin

La ville est généralement entendue comme un espace de concentration humaine, fortement anthropisé, structuré dans un cadre à la fois spatial et architectural, à l’image d’une ruche. Active, énergique et productive, grouillante et foisonnante, expressive. Un espace que le photographe strasbourgeois arpente de long en large mais à contre-courant, en prenant son temps, en laissant dériver sa ligne, tel un pêcheur au bord de l’eau patientant jusqu’à ce que le poisson morde à l’hameçon. Nicolas Dietrich n’est pas pressé. Il attend le bon moment. Celui où un personnage viendra s’inscrire dans son cadre pour lui donner une touche de vie. Ce faisant, il génère des frictions entre l’hors-champ frénétique urbain dont on suppose le bourdonnement incessant et le champ solitaire, vide et silencieux. Ses images sont alors une respiration.

Leur construction, si elle reprend les codes de la street photography, laisse malgré tout place à une forme de sensibilité humaniste. L’accident est ici aussi important que l’architecture, et c’est dans cette tension, relation, que se noue un moment de grâce. Il y a des gens qui passent, qui courent, qui regardent hors du champ, ce qui augmente notre surface imaginaire, et nous oblige à composer la suite de ce qui nous est donné à voir, comme sur un fil.

Nicolas Dietrich nous offre la ville sur un plateau mais sous forme de fragments, par bribes, aux confins d’un rapport au monde dans lequel viendrait poindre l’altérité. Le photographe veut montrer de la douceur dans cette façon reposée de voir le monde. Et cela fonctionne, comme un apaisement ; de cette distance bienvenue, qui pourtant nous implique, nous saisit, pour mieux nous émouvoir, et nous laisse acteur de ce spectacle inattendu se déroulant devant nous. Et, nous laissant dans une posture privilégiée de voir sans être vus, de témoin de l’ombre, et de profiter de la grâce de ces instants. Quand la poésie surgit de l’inattendu.

L’exposition est visible à la Galerie La Pierre Large / Le LAB du 11 mars au 11 avril 2026 du mercredi au samedi de 16h à 19h.

Vernissage le mercredi 11 mars à partir de 18h en présence de l’artiste.

Plus d’infos : https://www.galerielapierrelarge.fr

Commissariat d’exposition : Bénédicte Bach & Benjamin Kiffel pour le LAB.

L’association La Pierre Large – le laboratoire de l’image contemporaine est soutenue par la Ville et Eurométropole de Strasbourg, la Région Grand Est, Parcus+, Lama architectes et les Tanneries Haas.

Galerie la pierre large 25 rue des veaux Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est

Nicolas Dietrich est le lauréat du prix du jury du concours photo organisé pour les 20 ans de la galerie. A ce titre, le LAB présente sont travail dans le cadre d’une exposition Découverte. art art contemporain

Nicolas Dietrich