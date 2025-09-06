Les Inattendus « des moments pas comme les autres » Roiffé
samedi 6 septembre 2025.
Les Inattendus « des moments pas comme les autres »
Place du 8 Mai 1945 Roiffé Vienne
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-07
2025-09-06
samedi 6 septembre 12h30 Ouverture du festival,FREE WATER !, 14h30 Promenade botanique, 16h00 La Réjouissance, concert baroque, 17h30 « Âme(s)-soeur(s) », 18h30 concert Jazz, 20h00 La table partagée, 21h30 La Bestiole, rock français, à la nuit tombée, « Martin », mapping
dimanche 7septembre 11h00 Promenade botanique, FREE WATER!, 15h30 « Le rêve de Didon », Opéra, 16h45 Dédicace Jean-Paul Robert, 17h30 « La blonde platinée morte dans la bibliothèque » théâtre, En continu L’art postal, exposition .
Place du 8 Mai 1945 Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 76 23 70 desbruitsdanslacampagne@outlook.fr
