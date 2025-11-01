Les Inattendus du Conservatoire « Concert Musicolus » Cahors

Les Inattendus du Conservatoire « Concert Musicolus » Cahors samedi 1 novembre 2025.

Les Inattendus du Conservatoire « Concert Musicolus »

Place des Consuls Cahors Lot

Gratuit

Début : 2025-11-01 17:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Direction Jean Guy Olive

Le Conservatoire du Grand Cahors accueille en concert la restitution du stage d’orchestre de l’association Musicolus. Les élèves de 2ᵉ et 3ᵉ cycle de la région Occitanie interpréteront un programme riche et varié, encadrés par leurs professeurs. Les œuvres jouées sont accessibles à tout âge.

En solo, en famille ou entre amis, ne ratez pas cette occasion exceptionnelle d’écouter ce programme de musique symphonique de qualité. .

Place des Consuls Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 09 12

English :

Conducted by Jean Guy Olive

The Conservatoire du Grand Cahors hosts a concert featuring the results of the Musicolus association?s orchestral workshop

German :

Leitung: Jean Guy Olive

Im Conservatoire du Grand Cahors findet ein Konzert mit dem Ergebnis des Orchesterpraktikums des Vereins Musicolus statt

Italiano :

Diretto da Jean Guy Olive

Il Conservatorio del Grand Cahors ospita un concerto che presenta i risultati del corso orchestrale dell’associazione Musicolus

Espanol :

Bajo la dirección de Jean Guy Olive

El Conservatorio del Gran Cahors acoge un concierto con los resultados del curso de orquesta de la asociación Musicolus

