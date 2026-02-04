Les Incognitos Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

Les Incognitos

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Projection ciné du film d’animation Les incognitos Mois du polar.

Alors qu’une mission tourne mal, le scientifique Walter Beckett et le super espion Lance Sterling vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le monde est en danger. .

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

