Les incontournables ! (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes dimanche 12 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 15:00 – 16:00

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Tarifs : 8€/4€/2,5€/gratuit En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Rejoignez-nous pour une visite adaptée aux grands et aux petits pour regarder les tableaux de Georges de la Tour, J.A. Dominique Ingres, Claude Monet, etc.À partir de 6 ans.Durée : 1h

Musée d'arts de Nantes

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-en-famille