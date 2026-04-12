Les incontournables ! (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes
Les incontournables ! (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes dimanche 12 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 15:00 – 16:00
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne.Tarifs : 8€/4€/2,5€/gratuit En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Rejoignez-nous pour une visite adaptée aux grands et aux petits pour regarder les tableaux de Georges de la Tour, J.A. Dominique Ingres, Claude Monet, etc.À partir de 6 ans.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/reserver-une-activite-au-musee-d-arts-de-nantes/
Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Coupures Théâtre du Cyclope Nantes 12 avril 2026
- Exposition – Femmes Vélo Liberté, Les Increvables à travers le monde Cosmopolis Nantes 12 avril 2026
- Profession artistes ou technicien.ne du spectacle: règles et usages Salle des Alouettes Nantes 12 avril 2026
- XPLICIT invite GAMBI en showcase exclusif à Nantes Warehouse Nantes 12 avril 2026
- Eiko Ishibashi & Jim O’Rourke Salle Paul-Fort Nantes 12 avril 2026