Les incontournables ! (+ 6 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

Les incontournables ! (+ 6 ans) 15 et 22 avril Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne.

Tarifs : 12€/8€/4€/2,5€/gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Rejoignez-nous pour une visite adaptée aux grands et aux petits pour regarder les tableaux de Georges de la Tour, J.A. Dominique Ingres, Claude Monet, etc.

À partir de 6 ans.

Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/reserver-une-activite-au-musee-d-arts-de-nantes/ »}]

Les chefs d’œuvres du musée s’offrent à vous !

© Musée d’arts de Nantes – Photo : C.Clos