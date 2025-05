LES INCONTOURNABLES CHAPELLE ET CHÂTEAU – Thouars, 1 juin 2025 07:00, Thouars.

LES INCONTOURNABLES CHAPELLE ET CHÂTEAU
Rond-Point du 19 Mars 1962
Thouars
Deux-Sèvres

Tous les dimanches du 1er juin au 14 septembre à 15h et les mardis du 15 juillet au 19 août à 15h.

Au cours de cette visite, vous découvrirez l’histoire qui se cache derrière les portes de ces deux monuments. Dans la chapelle, vous en apprendrez davantage sur Louis II de la Trémoille, fondateur de la chapelle avec son épouse Gabrielle de Bourbon et décédé à la bataille de Pavie en 1525.

Les enfants pourront suivre la visite avec un livret-jeux (7/11 ans). .

Rond-Point du 19 Mars 1962

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 76 87 64

English : LES INCONTOURNABLES CHAPELLE ET CHÂTEAU

Every Sunday from June 1 to September 14 at 3pm, and every Tuesday from July 15 to August 19 at 3pm.

During this tour, you’ll discover the history behind the doors of these two monuments.

German : LES INCONTOURNABLES CHAPELLE ET CHÂTEAU

Jeden Sonntag vom 1. Juni bis zum 14. September um 15 Uhr und dienstags vom 15. Juli bis zum 19. August um 15 Uhr.

Bei diesem Rundgang erfahren Sie mehr über die Geschichte, die sich hinter den Türen dieser beiden Denkmäler verbirgt.

Italiano :

Tutte le domeniche dal 1° giugno al 14 settembre alle 15.00 e tutti i martedì dal 15 luglio al 19 agosto alle 15.00.

Durante questa visita, scoprirete la storia che si cela dietro le porte di questi due monumenti.

Espanol : LES INCONTOURNABLES CHAPELLE ET CHÂTEAU

Todos los domingos del 1 de junio al 14 de septiembre a las 15:00 h y todos los martes del 15 de julio al 19 de agosto a las 15:00 h.

Durante este recorrido, descubrirás la historia que se esconde tras las puertas de estos dos monumentos.

