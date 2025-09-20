Les Incontournables de l’Anjou Archives départementales de Maine-et-Loire Angers

Les Incontournables de l’Anjou Archives départementales de Maine-et-Loire Angers samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Découvrir un document emblématique de l’histoire du territoire angevin, conservé aux Archives départementales.

Le troisième « Incontournable » est un plan d’une carrière d’ardoise en Anjou en 1789.

Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 80 80 00 https://archives.maine-et-loire.fr/ https://www.facebook.com/archives49/ [{« link »: « https://archives.maine-et-loire.fr/decouvrir-et-apprendre/participer-aux-evenements-et-rencontres/les-incontournables »}] Les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images, les films relatifs à l’Histoire de l’Anjou du IXe jusqu’au XXIe siècle.

© Archives départementales de Maine-et-Loire