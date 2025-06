LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ VISITE GUIDÉE DE LASSAY-LES-CHÂTEAUX – Lassay-les-Châteaux 24 juillet 2025 15:00

Mayenne

LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ VISITE GUIDÉE DE LASSAY-LES-CHÂTEAUX place du 8 mai 1945 Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 15:00:00

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

2025-08-21

Partez avec un guide conférencier à la découverte de l’histoire de Lassay les Châteaux.

Le cœur de la commune de Lassay s’est développé tout au long du ruisseau du même nom, dès le XIIIe siècle. Les pittoresques ruelles de la

Petite Cité de Caractère vous mèneront à la découverte d’un patrimoine bâti admirable, des remparts du château-fort à l’église Saint-Fraimbault du XIXe siècle, en passant par la chapelle Notre-Dame-du-Rocher datant du Moyen Âge, le jardin d’inspiration médiévale et la magnifique Roseraie.

Laissez-vous tenter par cette visite alliant nature et histoire.

Rendez-vous place de la mairie. .

place du 8 mai 1945

Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr

English :

Discover the history of Lassay les Châteaux with a guide.

German :

Gehen Sie mit einem Fremdenführer auf Entdeckungsreise durch die Geschichte von Lassay les Châteaux.

Italiano :

Partecipate a una visita guidata alla storia di Lassay les Châteaux.

Espanol :

Realice una visita guiada por la historia de Lassay les Châteaux.

L’événement LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ VISITE GUIDÉE DE LASSAY-LES-CHÂTEAUX Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2025-06-14 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay