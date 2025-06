LES INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ VISITE GUIDÉE DE MAYENNE – Mayenne 15 juillet 2025 15:00

Le Pays d’Art et d’Histoire vous propose de découvrir les secrets et l’histoire de quatre lieux emblématiques du patrimoine du territoire Coëvrons-Mayenne.

Partez avec un guide conférencier à la rencontre de l’histoire de la ville de Mayenne à travers ses monuments

les plus emblématiques !

De la naissance de la ville fortifiée médiévale à l’impulsion nouvelle donnée au 17e siècle par le cardinal Mazarin pour embellir la ville, en passant par les bouleversements des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, laissez-vous conter

un véritable condensé d’histoire lors de cette balade urbaine.

Rdv sur le quai de la République au pied de l’office du tourisme. .

English :

The Pays d’Art et d’Histoire invites you to discover the secrets and history of four emblematic heritage sites in the Coëvrons-Mayenne region.

German :

Das Pays d’Art et d’Histoire schlägt Ihnen vor, die Geheimnisse und die Geschichte von vier symbolträchtigen Orten des Kulturerbes der Region Coëvrons-Mayenne zu entdecken.

Italiano :

Il Pays d’Art et d’Histoire vi invita a scoprire i segreti e la storia di quattro siti emblematici del patrimonio della regione di Coëvrons-Mayenne.

Espanol :

El Pays d’Art et d’Histoire le invita a descubrir los secretos y la historia de cuatro lugares emblemáticos del patrimonio de la región de Coëvrons-Mayenne.

