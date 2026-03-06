Les Incontournables, le salon des marques créatives de l’Ouest Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 11:00 – 20:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Pendant deux jours, venez découvrir 40 jeunes marques et créateurs émergents, tous issus de l’Ouest de la France, dont une grande partie de la Loire-Atlantique. Des marques engagées, créatives, avec une vraie identité et un savoir-faire authentique.????? La MODE, grande star de cette édition• Créations textiles inspirées des côtes bretonnes & atlantique : vareuses revisitées, bobs, pull marin, marinières, etc.• Prêt-à-porter femme, homme & ado : t-shirts, sweats, pulls, cardigans, chemises, robes, jupes, etc.• Univers denim : jeans femme & homme, mais aussi jupes, robes, shorts et vestes.• Vêtements enfants : bodies, pièces confortables et stylées.• Accessoires de mode : foulards en soie ou coton, accessoires pour cheveux, casquettes, bobs, etc.• Sacs & maroquinerie textile : cabas, sacs week-end, bananes, trousses de toilette, lunch bags, etc.• Bijoux originaux, façonnés à la main, dans des univers divers.Une mode créative, locale, responsable, pensée pour durer et se démarquer.???? Et aussi à découvrir :• Céramique : déco et art de la table• Décoration & illustrations• Univers enfant : doudous, couvertures, gigoteuses, etc.• Senteurs naturelles : bougies & fondants parfumés• Cosmétiques & savons naturels• Loisirs créatifs & kits de créationLes Incontournables, c’est le moment pour échanger avec les créateurs, découvrir des marques originales et repartir avec des pièces qui ont du sens ????

Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

https://www.facebook.com/lesincontournablesevents



Afficher la carte du lieu Little Atlantique Brewery / LAB et trouvez le meilleur itinéraire

