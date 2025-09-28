Les Incontournables – Salon des marques créatives de l’Ouest Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-28 12:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Près de 50 marques locales présenteront leurs nouvelles créations : mode, bijoux, déco, arts de la table, maroquinerie, cosmétiques… Une occasion unique pour le public de découvrir des pièces originales, éthiques, souvent uniques, dans un lieu emblématique de la ville. Grande nouveauté cette rentrée : un créneau réservé aux professionnels (dimanche matin de 10h à 12h sur invitation), pour favoriser les rencontres entre créateurs et distributeurs. Dates et horaires d’ouverture au grand public :samedi 27 septembre 2025 de 11h à 19hdimanche 28 septembre 2025 de 12h à 19h

Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

https://www.facebook.com/events/719964944135061/