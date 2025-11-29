Les Incontournables, salon des marques créatives de l’Ouest Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 11:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Deux jours pour découvrir, échanger et dénicher des trésors uniques à offrir (ou à s’offrir), dans une ambiance conviviale et lumineuse, au bord de la Loire.Une sélection locale, responsable et inspirée :Pour cette édition de Noël, 44 marques créatives seront réunies — un clin d’œil au département 44 !? 72 % des créateurs viennent de Loire-Atlantique, le reste des départements voisins. Tous partagent une même philosophie : créer beau, durable et éthique.???? Une offre riche et variée :Bijoux, maroquinerie, accessoires de mode et de vélo, papeterie, romans, vêtements femme, homme et non genrés, objets déco et utilitaires, céramique, illustrations, cyanotypes, herbiers, broderies, senteurs naturelles, cosmétiques, produits bien-être et santé, tatouages, cartes à planter…Autant d’idées parfaites pour des cadeaux de Noël uniques, locaux et porteurs de sens.Événement Facebook

Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

