Les Increvables en Selle au fil des saisons Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-26 16:00 – 17:30

Gratuit : non Entrée libre et gratuite, sous réserve de places disponibles

Deux courts-métrages documentaires proposés par Les Increvables en Selle et réalisés par Manon AubelFrance, 2022 et 202416 minSix femmes, dont l’une en situation de handicap suite à une tentative de féminicide, se sont élancées à vélo contre les violences conjugales.Deux ans plus tard, un nouveau groupe de femmes poursuit dans leurs traces !Une aventure émouvante, puissante et pleine de joie militante. Ce ciné débat est proposé dans le cadre de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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