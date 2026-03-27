Les Increvables en Selle font leur Assemblée Générale Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-30 18:00 – 19:30

Gratuit : non Entrée libre

Un temps de compte-rendu et de partage des projets avec les adhérent.es. Ouvert à tous.tes Cet événement est proposé dans le cadre de Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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