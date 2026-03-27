Les Increvables en Selle font leur Assemblée Générale Cosmopolis Nantes
Les Increvables en Selle font leur Assemblée Générale Cosmopolis Nantes jeudi 30 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-30 18:00 – 19:30
Gratuit : non Entrée libre
Un temps de compte-rendu et de partage des projets avec les adhérent.es. Ouvert à tous.tes Cet événement est proposé dans le cadre de Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.
Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr
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