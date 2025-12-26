Les incroyables aventures de Ted Lessay
3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche
Début : 2026-01-17 10:30:00
fin : 2026-01-17 11:00:00
La médiathèque vous propose Les incroyables aventures de Ted le samedi 17 janvier à 10h30.
Ted vous propose des lectures autour du thème de L’hiver , avec Nathalie.
A partir de 3 ans. .
3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr
