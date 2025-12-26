Les incroyables aventures de Ted Lessay

Les incroyables aventures de Ted

3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche

Début : 2026-01-17 10:30:00

fin : 2026-01-17 11:00:00

2026-01-17

La médiathèque vous propose Les incroyables aventures de Ted le samedi 17 janvier à 10h30.

Ted vous propose des lectures autour du thème de L’hiver , avec Nathalie.

A partir de 3 ans. .

3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr

