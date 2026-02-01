Les incroyables aventures de Ted Médiathèque Lessay
Les incroyables aventures de Ted Médiathèque Lessay samedi 21 février 2026.
Les incroyables aventures de Ted
Médiathèque 3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche
Début : 2026-02-21 10:30:00
fin : 2026-02-21 11:00:00
2026-02-21
Au mois de février, la médiathèque se met à l’heure du Salon de l’Agriculture de Paris. Et Ted lui, décide de partir vivre ses aventures à la ferme et dans le monde agricole. .
Médiathèque 3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr
