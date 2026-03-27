Les Incroyables Talents du centre Louis Gatignon

Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Musée Marguerite Audoux accueille les Incroyables Talents du centre Louis Gatignon (Vouzeron) pour un après-midi d’animations.

Différents ateliers sont prévus durant tout l’après-midi un atelier vis ma vie sur le handicap, un atelier casque VR, un atelier musique, un atelier origami ainsi qu’un atelier autour de l’impression 3D etc. .

Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 26 12 musee.marguerite-audoux@orange.fr

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English :

As part of Ménétréol-sur-Sauldre Month, don’t miss Françoise Hervé’s fascinating talk entitled Un village sans histoire? And yet… , to be held on Saturday June 14 at 3pm.

L’événement Les Incroyables Talents du centre Louis Gatignon Sainte-Montaine a été mis à jour le 2026-03-27 par OT SAULDRE ET SOLOGNE