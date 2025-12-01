Les Indes Galantes de Rameau par le Choeur Odyssée cinéma-théâtre l’Eden Crest

Les Indes Galantes de Rameau par le Choeur Odyssée

cinéma-théâtre l’Eden 2 Quai Berangier de la Blache Crest Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-11 22:00:00

Date(s) :

2025-12-11

Et si l’opéra devenait une fête ? Embarquez-vous pour une expédition baroque inédite, portée par deux solistes d’exception ! Une version courte du chef-d’œuvre de Rameau, conçue autour des somptueux chœurs, ouvertures et interludes de l’opéra-ballet.

cinéma-théâtre l’Eden 2 Quai Berangier de la Blache Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 29 54 30 philippe.simon0275@orange.fr

English :

What if opera became a party? Embark on an original Baroque expedition, led by two exceptional soloists! A short version of Rameau?s masterpiece, built around the opera-ballet?s sumptuous choruses, overtures and interludes.

German :

Wie wäre es, wenn die Oper zu einem Fest wird? Begeben Sie sich auf eine ganz neue barocke Expedition, die von zwei außergewöhnlichen Solisten getragen wird! Eine kurze Version von Rameaus Meisterwerk, die um die prächtigen Chöre, Ouvertüren und Zwischenspiele der Ballett-Oper herum konzipiert wurde.

Italiano :

E se l’opera diventasse una festa? Imbarcatevi in una spedizione barocca come mai prima d’ora, interpretata da due solisti d’eccezione! Una versione breve del capolavoro di Rameau, costruita intorno ai sontuosi cori, alle ouverture e agli intermezzi dell’opera-balletto.

Espanol :

¿Y si la ópera se convirtiera en una fiesta? Embárquese en una expedición barroca como nunca antes, ¡interpretada por dos solistas excepcionales! Una breve versión de la obra maestra de Rameau, construida en torno a los suntuosos coros, oberturas e interludios de la ópera-ballet.

