Cette manifestation est proposée par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, en partenariat avec le cinéma de Grenade et le Foyer Rural de Grenade, dans le cadre de la Semaine des Cultures Urbaines.

C’est une première pour les 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing, pour le metteur en scène Clément Cogitore, pour la chorégraphe Bintou Dembélé et pour l’Opéra de Paris.

En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau Les Indes Galantes. C’est une aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques que nous suivons Une nouvelle génération d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ?

Avant & Après la projection, deux démonstrations à découvrir

Une dizaine d’adolescentes amateures propose une démo, fruit des cours hip-hop all styles qu’elles pratiquent à l’année au Foyer Rural de Grenade avec leur enseignante Tiphaine Garcia. Element aka Kâm’Licia, danseuse aux multiples langages, accorde une grande place au Krump comme moyen d’expression, lui permettant ainsi d’exprimer différentes parts d’elle-même avec authenticité et intensité.

La projection sera suivie d’un temps d’échange avec la danseuse « Element ». 5.5 .

English :

This event is organized by the Conseil Départemental de la Haute-Garonne, in partnership with the Grenade cinema and the Foyer Rural de Grenade, as part of the Semaine des Cultures Urbaines.

German :

Diese Veranstaltung wird vom Conseil Départemental de la Haute-Garonne in Zusammenarbeit mit dem Kino von Grenade und dem Foyer Rural von Grenade im Rahmen der Woche der Urbanen Kulturen angeboten.

Italiano :

Questo evento è organizzato dal Conseil Départemental de la Haute-Garonne, in collaborazione con il cinema Grenade e il Foyer Rural de Grenade, nell’ambito della Semaine des Cultures Urbaines.

Espanol :

Esta manifestación está organizada por el Conseil Départemental de la Haute-Garonne, en colaboración con el cine de Grenade y el Foyer Rural de Grenade, en el marco de la Semaine des Cultures Urbaines.

