Les indiens de Tainos histoire oubliée d’une tragédie Auditorium MA.AT Arcachon

Les indiens de Tainos histoire oubliée d’une tragédie

Auditorium MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Lorsque les Espagnols arrivent en Amériques en 1492, ils rencontrent d’abord les indiens Taïnos des Antilles, amérindiens du groupe des Arawaks. Ils ne connaissent pas l’écriture et en conséquence ont laissé peu de trace après le choc de la conquête espagnole contrairement aux autres civilisations précolombiennes.

Agriculteurs, pêcheurs, ils ont fondé le développement de leur civilisation sur des rites et cérémonies codifiés. Ces pratiques étranges se traduisent par des règles sociétales étonnantes, une attache forte à la nature. Les valeurs de la tribu portées par les esprits s’incarnent par de multiples créations artistiques. .

Auditorium MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 44 44 utlarc@orange.fr

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L’événement Les indiens de Tainos histoire oubliée d’une tragédie Arcachon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Arcachon