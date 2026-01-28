Les indispensables du cinéma Coup de foudre à Notting Hill Place Dinan Le Croisic

Les indispensables du cinéma Coup de foudre à Notting Hill

Début : 2026-02-24 20:30:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Coup de foudre à Notting Hill

Les indispensables du cinéma

De Roger Michell avec Julia Roberts, Hugh Grant, Richard McCabe

Quand un matin, Anna Scott, l’actrice la plus célèbre d’Hollywood, pousse la porte de la librairie de William Thacket, située dans le charmant quartier de Notting Hill, à l’ouest de Londres, le libraire ignore que commence une grande aventure.



Séance précédée d’une présentation analyse filmique

Réservation par le site du Hublot, ou en caisse. .

