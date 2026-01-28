Les indispensables du cinéma Coup de foudre à Notting Hill Place Dinan Le Croisic
Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique
Début : 2026-02-24 20:30:00
2026-02-24
Coup de foudre à Notting Hill
Les indispensables du cinéma
De Roger Michell avec Julia Roberts, Hugh Grant, Richard McCabe
Quand un matin, Anna Scott, l’actrice la plus célèbre d’Hollywood, pousse la porte de la librairie de William Thacket, située dans le charmant quartier de Notting Hill, à l’ouest de Londres, le libraire ignore que commence une grande aventure.
Séance précédée d’une présentation analyse filmique
Réservation par le site du Hublot, ou en caisse.
Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com
