Les indispensables du cinéma Fargo Place Dinan Le Croisic

Les indispensables du cinéma Fargo

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2026-01-13 20:30:00

2026-01-13

Fargo

1h39 d’Ethan Cohen et Joel Ethan Thriller, Drame, Policier

Avec William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi

Un vendeur de voitures d’occasion endetté fait enlever sa femme par deux petites frappes afin de toucher la rançon qui sera versée par son richissime beau-père.

Mais le plan ne va pas résister longtemps à l’épreuve des faits et au flair d’une policière enceinte…



Séance précédée d’une présentation analyse filmique

Réservation par le site du Hublot, ou en caisse. .

Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

