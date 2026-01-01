Les indispensables du cinéma Fargo Place Dinan Le Croisic
Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique
Début : 2026-01-13 20:30:00
2026-01-13
Fargo
Les indispensables du cinéma
1h39 d’Ethan Cohen et Joel Ethan Thriller, Drame, Policier
Avec William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi
Un vendeur de voitures d’occasion endetté fait enlever sa femme par deux petites frappes afin de toucher la rançon qui sera versée par son richissime beau-père.
Mais le plan ne va pas résister longtemps à l’épreuve des faits et au flair d’une policière enceinte…
Séance précédée d’une présentation analyse filmique
Réservation par le site du Hublot, ou en caisse. .
Place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com
