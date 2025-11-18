Les indispensables du cinéma Il était une fois dans l’Ouest Le Croisic

Les indispensables du cinéma Il était une fois dans l’Ouest

2025-11-18 20:30:00

2025-11-18

Tout public 2h47 De Sergio Leone Western

Avec Charles Bronson, Henry Fonda et Claudia Cardinale

Un homme à l’harmonica poursuit inlassablement Frank, un tueur sans pitié aux yeux bleus à la solde du patron des chemins de fer. L’Ouest se civilise, mais la haine des hommes ne change pas. Le film monument de Sergio Leone, avec un scénario ravageur écrit par les révolutionnaires du cinéma italien (Bernardo Bertolucci et Dario Argento)

Réservation par le site du Hublot, ou en caisse. .

Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

