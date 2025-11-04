Les indispensables du cinéma La reine Margot

Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 20:30:00

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04

2h41 De Patrice Chereau Historique, Drame

Avec: Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Jean-Hugues Anglade

Août 1572 Marguerite de Valois, sœur du Roi Charles IX est belle, jeune et catholique. Pour renforcer la France, Catherine de Médicis, sa mère, la marie de force au protestant Henri de Navarre. Mais le massacre de la Saint Barthélemy est là qui s’annonce. Sacrifiée à la raison d’état, Margot va connaître cependant l’amour avec un autre Huguenot le Seigneur de la Mole.

Séance précédée d’une présentation analyse filmique

Réservation par le site du Hublot, ou en caisse. .

Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les indispensables du cinéma La reine Margot Le Croisic a été mis à jour le 2025-10-29 par ADT44