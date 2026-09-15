Informations pratiques

Le Croisic

Les indispensables du cinéma – Les hommes du président

Cinéma Le Hublot, Place Dinan Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 21:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Les hommes du président

Les indispensables du cinéma

2h 18min – Drame, Policier – De Alan J. Pakula – Par William Goldman avec Dustin Hoffman, Robert Redford, Jack Warden

En 1972, cinq hommes sont arrêtés pour avoir pénétré par infraction dans l’immeuble du Watergate où se situent les bureaux du parti Démocrate. Alors que l’affaire est présentée comme un simple fait divers, deux journalistes du Washington Post, Carl Bernstein et Bob Woodward décident de pousser l’enquête qui les mènera vers les plus hautes sphères du gouvernement.



La projection est suivie d’une discussion avec Guy-Emmanuel Nodon de Monbaron, paléontologue

Réservation par le site du Hublot ou en caisse .

Cinéma Le Hublot, Place Dinan Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

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English :

L’événement Les indispensables du cinéma – Les hommes du président Le Croisic a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44