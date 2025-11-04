Les Industri’elles: à la découverte des industries de notre terrritoire Agence NIORT GARENNE Niort

Dans le cadre de la Semaine Nationale des Métiers de l’Industrie (du 17 au 21 novembre 2025)) , venez vous informer sur les entreprises de notre territoire, leurs métiers, les opportunités d’emploi et les formations qui existent. L’évènement s’adresse en priorité au public féminin…

Réunion d’information pour présenter le secteur de l’industrie sur notre bassin d’emploi. Vous pourrez également vous inscrire pour des visites d’entreprises qui seront organisées entre le 12 et le 21 novembre 2025.

Agence NIORT GARENNE 79000 Niort Niort 79000 La Pigeonnerie Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

