Les Infaillibles #6 un festival incandescent où l’imaginaire devient force collective du 6 au 8 février 2026 à la Faïencerie-théâtre de Creil.
Ce festival est concocté avec la complicité des membres de la Commission Jeunes du théâtre. Pass 3 jours (tarif unique): 12,50€
Du 6 au 8 février 2026
Pour sa 6e édition, Les Infaillibles célèbrent la fougue et la créativité de la jeunesse!
Des feux s’allument, la terre tremble, les silences se brisent, les histoires se réinventent. Entre émotions brutes et imaginaires en ébullition, spectacles, cinéma et ateliers invitent à plonger dans l’expérience marcher sur les traces de cascadeurs, sentir l’adrénaline d’un jeu collectif, créer un mouvement dansé ou résoudre des énigmes à plusieurs. De Iqtibas à Romance, des mots aux gestes, du jeu à la scène, chaque création devient un espace de partage, de vertige et d’énergie. Ici, chaque émotion est un terrain d’aventure.
Billetterie et infos sur le site www.faiencerie-theatre.com .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Les Infaillibles #6: an incandescent festival where the imagination becomes a collective force from February 6 to 8, 2026 at La Faïencerie-théâtre de Creil.
This festival is concocted with the complicity of members of the theater?s Youth Commission. 3-day pass (single price): 12.50?
