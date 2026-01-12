Les infaillibles #6 | Festi­val de la jeunesse

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-08

2026-02-06

Les Infaillibles #6 un festi­val incan­des­cent où l’ima­gi­naire devient force collec­tive du 6 au 8 février 2026 à la Faïencerie-théâtre de Creil.

Ce festi­val est concocté avec la compli­cité des membres de la Commis­sion Jeunes du théâtre. Pass 3 jours (tarif unique): 12,50€

Pour sa 6e édition, Les Infaillibles célèbrent la fougue et la créa­ti­vité de la jeunesse!

Des feux s’al­lument, la terre tremble, les silences se brisent, les histoires se réin­ventent. Entre émotions brutes et imagi­naires en ébul­li­tion, spec­tacles, cinéma et ateliers invitent à plon­ger dans l’ex­pé­rience marcher sur les traces de casca­deurs, sentir l’adré­na­line d’un jeu collec­tif, créer un mouve­ment dansé ou résoudre des énigmes à plusieurs. De Iqtibas à Romance, des mots aux gestes, du jeu à la scène, chaque créa­tion devient un espace de partage, de vertige et d’éner­gie. Ici, chaque émotion est un terrain d’aven­ture.

Billetterie et infos sur le site www.faiencerie-theatre.com .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Les Infaillibles #6: an incandescent festival where the imagination becomes a collective force from February 6 to 8, 2026 at La Faïencerie-théâtre de Creil.

This festival is concocted with the complicity of members of the theater?s Youth Commission. 3-day pass (single price): 12.50?

