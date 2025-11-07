Les Innocents + Square Frocourt

Les Innocents + Square

20 Rue de Beauvais Frocourt Oise

Tarif : 14 – 14 – 20

Début : 2025-11-07 19:00:00

Afterwork / Concert acoustique

Un rendez-vous acoustique et intimiste au Théâtre des Poissons !

Douceurs salées dès 19h (planches à 5 €).

LES INNOCENTS

Il émane de 6 ½, le nouvel album des Innocents, un sentiment de lâcher-prise. Jean-Christophe Urbain et J.P. Nataf prennent chacun leur place. Un équilibre nourri par la douce énergie de leur histoire. 6 ½, un album assumé.

Depuis Mandarine et la récompense des Victoires en 2016, la quatrième de leur carrière, la tournée a été longue et belle. Deux ans, plus de cent cinquante dates, des destinations nouvelles. Toujours une valise dans le couloir. Les Innocents découvrent la scène à deux, et s’y retrouvent, après une longue pause. Et comme un boomerang, un public au rendez-vous dès les premières notes des anciens tubes. Alors, ils brisent les verrous de l’inconnu, accordent leurs guitares, font entendre leurs nouveautés et se laissent aller avec simplicité, au plaisir de la scène.

Première partie SQUARE

Des textes, à la fois personnels et cryptiques, sont dans la manière d’un Bashung, Daniel Darc ou Bertrand Belin. Climats atmosphériques, mélodies toniques, ce premier album sous le nom de Square est un trésor caché de la production rock française. Deux guitares, une basse, une batterie, des chansons intelligentes. Square n’invente rien, mais livre une musique accessible, touchante et stimulante (Olivier NUC, Le Figaro juin 2024).

Ouverture des portes à 19h et début du concert à 19h30. 14 .

20 Rue de Beauvais Frocourt 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 30 80 asca@asca-asso.com

