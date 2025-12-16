Les Innocents Studio de l’Ermitage Paris

Le 10 novembre 1995 sortait Post Partum. Le troisième album des Innocents démontrait que les grands réseaux FM pouvaient avoir bon goût et que l’élégance pop pouvait faire des tubes énormes– « comme chez les Anglais ! », disait-on. D’abord le single Un monde parfait, puis Colore, chanson la plus diffusée sur les radios françaises en 1996, une tournée énorme…

Trente ans plus tard, JP Nataf et Jean-Christophe Urbain se retrouvent sur scène pour reprendre ce répertoire enchanté, milestone décisif dans l’histoire de la pop française. Le duo fondateur des Innocents reprend les chansons de Post Partum et quelques autres de ses titres de gloire.

Jean-Christophe Urbain / J.P Nataf : guitares, chant

Auguri Productions présente : Les Innocents

Le mardi 31 mars 2026

de 20h30 à 22h30

payant Tarif plein : 32 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-31T23:30:00+02:00

fin : 2026-04-01T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-03-31T20:30:00+02:00_2026-03-31T22:30:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/complet-les-innocents-1 https://www.facebook.com/lesinnocentsofficiel%20%20https://www.instagram.com/lesinnocentsofficiel/ https://www.facebook.com/lesinnocentsofficiel%20%20https://www.instagram.com/lesinnocentsofficiel/