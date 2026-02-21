Les inoubliables cinéma paradiso Cinéma Le Sélect Granville
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif :
Date :
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01 16:30:00
Date(s) :
2026-03-01
Un film culte toutes les 3 semaines dans votre cinéma Le Select de Granville.
Découvrez ou redécouvrez des films qui ont fait l’histoire du cinéma !
La séance est en VOST
Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, c’est tout un pan de son passé qui s’écroule. On l’appelait Toto a l’époque. Il partageait son temps libre entre l’office où il était enfant de chœur et la salle de cinéma paroissiale, en particulier la cabine de projection où régnait Alfredo… .
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
