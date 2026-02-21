Les inoubliables cinéma paradiso Cinéma Le Sélect Granville

Les inoubliables cinéma paradiso

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d'Hauteserve Granville Manche

Début : 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 16:30:00

2026-03-01

Un film culte toutes les 3 semaines dans votre cinéma Le Select de Granville.

Découvrez ou redécouvrez des films qui ont fait l’histoire du cinéma !

La séance est en VOST

Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, c’est tout un pan de son passé qui s’écroule. On l’appelait Toto a l’époque. Il partageait son temps libre entre l’office où il était enfant de chœur et la salle de cinéma paroissiale, en particulier la cabine de projection où régnait Alfredo… .

+33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

