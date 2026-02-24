Les inoubliables marathon Twilight Cinéma Le Sélect Granville
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Début : Samedi Samedi 2026-03-14
fin : 2026-03-15
2026-03-14
Découvrez ou redécouvrez des films qui ont fait l’histoire du cinéma !
Rendez-vous
Samedi 14 mars
Twilight chapitre 1 Fascination à 16H
Twilight chapitre 2 Tentation à 18H30
Twilight chapitre 3 Hésitation à 21H50
Dimanche 15 mars
Twilight chapitre 4 Révélation, première partie à 14H
Twilight chapitre 5 Révélation, deuxième partie à 17H
Avec animations, quiz et des lots à gagner ! .
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
