LES INOUBLIABLES MUSIQUES DU CINÉMA ITALIEN Castelnaudary samedi 8 novembre 2025.
Place de la République Castelnaudary Aude
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-11-08 20:30:00
2025-11-08
L’association culturelle franco-italienne La Lambretta vous propose une soirée concert des Inoubliables musiques du cinéma italien le samedi 8 novembre 2025, à 20h30, à la Halle aux Grains. D’Ennio Morricone à Nicola Piovani, en passant par Nino Rola et Luis Bacalov, (re)découvrez les grands classiques du cinéma lors d’une soirée musicale conviviale.
Place de la République Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 6 64 95 50 31 asso.lambretta@outlook.fr
English :
The Franco-Italian cultural association La Lambretta invites you to a concert evening of unforgettable Italian film music on Saturday, November 8, 2025, at 8:30pm, at the Halle aux Grains. From Ennio Morricone to Nicola Piovani, via Nino Rola and Luis Bacalov, (re)discover the great classics of cinema during a convivial musical evening.
German :
Der italienisch-französische Kulturverein La Lambretta lädt Sie am Samstag, den 8. November 2025, um 20.30 Uhr in der Halle aux Grains zu einem Konzertabend der Unvergesslichen italienischen Filmmusik ein. Von Ennio Morricone bis Nicola Piovani, über Nino Rola und Luis Bacalov, entdecken Sie die großen Filmklassiker (wieder) bei einem geselligen Musikabend.
Italiano :
L’associazione culturale franco-italiana La Lambretta propone un concerto serale di indimenticabili musiche da film italiane sabato 8 novembre 2025, alle 20.30, presso la Halle aux Grains. Da Ennio Morricone a Nicola Piovani, passando per Nino Rola e Luis Bacalov, (ri)scoprite i grandi classici del cinema in una serata musicale conviviale.
Espanol :
La asociación cultural franco-italiana La Lambretta propone una velada de inolvidable música de cine italiana el sábado 8 de noviembre de 2025, a las 20:30 h, en la Halle aux Grains. De Ennio Morricone a Nicola Piovani, pasando por Nino Rola y Luis Bacalov, (re)descubra los grandes clásicos del cine en una agradable velada musical.
