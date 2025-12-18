Les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel les auditions régionales Bourgogne Café Charbon Nevers

Les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel les auditions régionales Bourgogne

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

17 janvier 2026, 20:00-23:30

fin : 2026-01-17 23:30:00

Date(s) :

2026-01-17

Découvrez l’avant-garde de la scène française à Nevers le 17 janvier prochain !

Cette année encore, les 29 antennes territoriales des iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel, ses 5 conseiller·ères artistiques nationaux ainsi que plus de 350 professionnel·les ont écouté, débattu et démêlé plus de 3 500 candidatures pour présélectionner 150 artistes sur l’ensemble du territoire.

Maintenant place aux artistes avec les Concerts Auditions Régionales pour l’Hexagone et l’Île de La Réunion ! Comme chaque année, cette présélection prendra le chemin des scènes de plus de 25 salles ! Venez les découvrir en live !

Entrée libre sur réservation, à retirer sur reseau-printemps.com.

Animø Virile

Animø Virile façonne un electro rock primal où se mêlent pulsations électroniques, intensité rock et violon hypnotique, porté par un chant en français. Inspiré par Nine Inch Nails, Sierra ou Kompromat, le duo offre sur scène une expérience viscérale et cinématographique, un projet autant humain qu’artistique !

Cutting Corners

70 ans d’énergie rock condensées dans deux musiciens ? Cutting Corners relève le défi ! Depuis 2021, Tommy et Ricardo, vingtenaires survoltés, parcourent la France pour diffuser leur rock moderne et sauvage. Avec plus de 200 concerts, près de 100 000 km parcourus et un premier album sorti en 2025 (salué par Rolling Stone et Rock & Folk svp !), le duo s’impose comme une véritable machine de scène, une tornade !

NAOHS

Originaire de Dijon, NAOHS incarne une nouvelle génération du rap français. Son univers mêle mélancolie, textures électroniques et flow habité pour créer une esthétique à la fois intime et résolument contemporaine. Auteur, compositeur et interprète, il façonne une signature sonore singulière où chaque détail porte une émotion brute. Ingénieur du son puis beatmaker, NAOHS se lance en solo en 2023 et enchaîne trois EPs autant de projets qui confirment sa recherche de sincérité et d’innovation, et le placent à part dans le paysage actuel. Ses textes, profonds et ciselés, explorent les doutes, les failles et les espoirs d’une génération. Une identité forte, aussi sonore que visuelle, mystérieuse et immédiatement captivante !

SIIRÉ

Entre rap, R&B et soul, SIIRÉ fait partie d’une nouvelle génération d’artistes libres et sincères, à nu. Avec une plume introspective et une énergie lumineuse, il s’impose comme l’un des visages prometteurs de la scène francophone. Après les retours remarqués de ses EP Équinox et SAMBA, SIIRÉ ouvre en 2025 un nouveau chapitre avec Laissez-moi rêver, un single poignant qui marque une évolution plus intime, confiante et audacieuse de son univers.

Silk & Velvet

Silk & Velvet se déploie à la croisée de la soul, de la house et du funk. Un univers chaud et organique qui mêle sonorités analogiques, grooves disco et textures solaires, une plage dorée bercée par le vent. Au cœur de cet écrin lumineux, une voix envoûtante guide l’auditeur et l’invite à plonger toujours plus profondément dans un paysage sonore vibrant, hypnotique et sensuel. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

