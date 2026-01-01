Les inouïs du printemps de Bourges Diff-Men + Ellen and the boyz + Garuzé + Jane et les zutres + Jasmine not Jafar+ Pio

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Avec Antre Peaux (Bourges), Le Temps Machine est co-antenne des iNOUïS du Printemps de Bourges pour la région Centre- Val de Loire. Un jury de professionnel·les a épluché près de 120 candidatures pour retenir ces 6 groupes qui se produiront devant vous et, qui sait, peut-être aussi en avril

Avec Antre Peaux (Bourges), Le Temps Machine est co-antenne des iNOUïS du Printemps de Bourges pour la région Centre- Val de Loire. Un jury de professionnel·les a épluché près de 120 candidatures pour retenir ces 6 groupes qui se produiront devant vous et, qui sait, peut-être aussi en avril au Printemps de Bourges Diff-Men (rap), Ellen and The Boyz (post-punk), Garuzé (rap), Jane et Les Autres (pop), Jasmine Not Jafar (live techno) et Pio (chanson). .

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Along with Antre Peaux (Bourges), Le Temps Machine is co-manager of the iNOUïS du Printemps de Bourges for the Centre- Val de Loire region. A jury of professionals scrutinized nearly 120 applications to select these 6 groups, who will perform in front of you and, who knows, maybe even in April!

L’événement Les inouïs du printemps de Bourges Diff-Men + Ellen and the boyz + Garuzé + Jane et les zutres + Jasmine not Jafar+ Pio Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-12-30 par ADT 37