Les Inouïs du Printemps de Bourges CCM John Lenon Limoges

Les Inouïs du Printemps de Bourges

CCM John Lenon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Dénicher les nouveaux talents de la scène musicale locale partout en France, pour potentiellement les faire accéder un tremplin national, c’est le but des Inouïs du Printemps de Bourges du Crédit Mutuel, en collaboration avec Hiero Limoges et 6 Team Prod.

Venez découvrir les futurs artistes programmés au festival musical de Bourges.

Réservation des entrées gratuites auprès des organisateurs (en lien). .

CCM John Lenon 41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

