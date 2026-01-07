Les Inrocks Festival 2026 Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

37e édition |

Toujours aussi défricheur et rassembleur, entre groupes emblématiques et nouvelles têtes d’affiche, les Inrocks Festival rempile pour la troisième fois au CENTQUATRE-PARIS avec une édition mémorable à l’occasion du 40e anniversaire des Inrockuptibles.

Mardi 10 mars

Stereolab / Kids Return / Elias Rønnenfelt / The Itch

Mercredi 11 mars

Création « French Pop » avec Dominique A, Philippe Katerine, Miossec, Calypso Valois…

Ellie O’Neill, Lauréat·e des Inrocks Super Club

Jeudi 12 mars

WU LYF / Jehnny Beth / Soko…

Du mardi 10 mars 2026 au vendredi 13 mars 2026 :

payant Tout public.

Date(s) :

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/les-inrocks-festival-2026.html



