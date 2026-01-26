Les inscriptions sont désormais clôturées Randonnée des Mimosas Salle des fêtes Saint-Trojan-les-Bains

Les inscriptions sont désormais clôturées Randonnée des Mimosas

Salle des fêtes 26 boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 08:30:00

fin : 2026-02-01 13:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Organisé par OLERON VTT, 4 circuits VTT: 20, 35, 45 et 60 km et un circuit pédestre de 12 km. Inscriptions uniquement en ligne dès le 15 novembre 2025 et avant le 20 janvier 2026.

.

Salle des fêtes 26 boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 48 15 79 contact@oleronvtt.com

English : Randonnée des Mimosas

Organized by OLERON VTT, 4 mountain bike circuits: 20, 35, 45 and 60 km and a 12 km walking circuit. Registration online only from November 15, 2025 and before January 20, 2026.

