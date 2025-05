Les insectes dans la littérature jeunesse – Médiathèque Jacques Demy Nantes, 31 mai 2025 10:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-31 10:30 –

Gratuit : oui Sur inscription Adulte

Du Petit Buffon illustré du 19ème siècle aux albums et documentaires d’aujourd’hui, tour d’horizon de la place des insectes dans la production éditoriale. Ou comment ces petites bêtes à six pattes sont à la fois source d’observation de la nature et étonnants personnages de fiction.Public adulte – Sur inscription

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ bm-centre@mairie-nantes.fr