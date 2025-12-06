Les Inséparables Piou Piou Troyes

La Chapelle Argence Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Début : 2025-12-06 19:00:00

Solène et Louis, jeunes mariés tout droit sortis d’un dessin animé des années 80, nous embarquent dans leur vraie vie — version pop colorée, rythmée et joyeusement décalée.



Entre boîte à rythme façon Thriller de Michael Jackson, basses robotiques, claviers kitsch et refrains à chanter tous ensemble, on retrouve la fraîcheur d’un Richard Gotainer et l’auto-dérision d’un Philippe Katerine.



Mais ce n’est pas tout

Une collaboration avec la classe de trompette du Conservatoire de Troyes !

Des guests seront de la partie pour partager la scène.

Et pour finir en beauté, un DJ set viendra prolonger la soirée !

Un live, des surprises, des chorés, des paillettes et un max de bonne humeur…

Bienvenue dans La Cool Life ! .

La Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

