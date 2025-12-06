Les Inséparables Piou Piou Troyes
Les Inséparables Piou Piou Troyes samedi 6 décembre 2025.
Les Inséparables Piou Piou
La Chapelle Argence Troyes Aube
Tarif : 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Solène et Louis, jeunes mariés tout droit sortis d’un dessin animé des années 80, nous embarquent dans leur vraie vie — version pop colorée, rythmée et joyeusement décalée.
Entre boîte à rythme façon Thriller de Michael Jackson, basses robotiques, claviers kitsch et refrains à chanter tous ensemble, on retrouve la fraîcheur d’un Richard Gotainer et l’auto-dérision d’un Philippe Katerine.
Mais ce n’est pas tout
Une collaboration avec la classe de trompette du Conservatoire de Troyes !
Des guests seront de la partie pour partager la scène.
Et pour finir en beauté, un DJ set viendra prolonger la soirée !
Un live, des surprises, des chorés, des paillettes et un max de bonne humeur…
Bienvenue dans La Cool Life ! .
La Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55
