Les Insolites #6 Nocturnes Réserve naturelle du Marais d’Orx Labenne

Les Insolites #6 Nocturnes Réserve naturelle du Marais d’Orx Labenne samedi 20 septembre 2025.

Les Insolites #6 Nocturnes

Réserve naturelle du Marais d’Orx Maison du Marais Labenne Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Le concert sous casque Nocturnes, de La Compagnie des Musiques Télescopiques, vous invite à une expérience sonore inédite.

Tout public à partir de 10 ans

Prévoir un plaid, une chaise longue ou une natte, et une lampe de poche.

Spectacle annulé en cas d’intempéries.

Les Insolites #6 Nocturnes

La Compagnie des Musiques Télescopiques convie le public à une expérience sonore inédite un concert en pleine nature, au casque, du coucher de soleil à la nuit tombée. La nature occupe ici le premier plan, accompagnée par ce quintet atypique. On voyage d’un paysage à l’autre avec des couleurs sonores envoûtantes. La magie de la nuit opère, le monde bruisse, et le concert prend vie dans un format low-tech et sans trace, respectueux de la nature. Nocturnes est une œuvre poétique qui sensibilise à la beauté fragile de la faune nocturne, tout en questionnant la place de l’homme dans la nature et son devoir de cohabitation avec le reste du vivant. Programmé en partenariat avec la Réserve naturelle du Marais d’Orx, dans le cadre de la manifestation « Les Insolites #6 » et des Journées européennes du patrimoine 2025. .

Réserve naturelle du Marais d’Orx Maison du Marais Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 46 66 service.culture@cc-macs.org

English : Les Insolites #6 Nocturnes

The Nocturnes headset concert, by La Compagnie des Musiques Télescopiques, invites you to a unique sonic experience.

For all ages 10 and up

Bring a blanket, deckchair or mat, and a flashlight.

Show cancelled in case of bad weather.

German : Les Insolites #6 Nocturnes

Das Kopfhörerkonzert Nocturnes von La Compagnie des Musiques Télescopiques lädt Sie zu einem neuartigen Klangerlebnis ein.

Für alle ab 10 Jahren

Bringen Sie eine Kuscheldecke, einen Liegestuhl oder eine Matte und eine Taschenlampe mit.

Bei schlechtem Wetter wird die Vorstellung abgesagt.

Italiano :

Il concerto in cuffia Nocturnes, di La Compagnie des Musiques Télescopiques, vi invita a vivere un’esperienza sonora unica.

Per tutte le età dai 10 anni in su

Portare una coperta, una sedia a sdraio o un tappetino e una torcia.

Spettacolo annullato in caso di maltempo.

Espanol : Les Insolites #6 Nocturnes

El concierto con auriculares Nocturnes, de La Compagnie des Musiques Télescopiques, le invita a disfrutar de una experiencia sonora única.

Para mayores de 10 años

Traiga una manta, una tumbona o una esterilla y una linterna.

Espectáculo cancelado en caso de mal tiempo.

L’événement Les Insolites #6 Nocturnes Labenne a été mis à jour le 2025-08-01 par OTI LAS